Jannik Sinner: “recita perfetta” nei quarti ai Cina Open di Pechino. L’italiano batte in due set (6-1, 7-5) l’ungherese Fabian Morozsan e accede alla semifinale dell’Open cinese.

Sport

Tennis, Sinner soffre ma supera in tre set Atmane ai Cina Open

Francesco Oliverio
Tennis, Sinner soffre ma supera in tre set Atmane ai Cina Open

Una vittoria chiara” per il numero due al mondo in un’ora e 21 minuti e ora affronterà in semifinale l’australiano Alex De Minaur.