Il numero due del mondo vince in due set (6-1, 7-5) contro il rivale ungherese e ora affronterà nel penultimo atto del torneo l’australiano Alex De Minaur
Jannik Sinner: “recita perfetta” nei quarti ai Cina Open di Pechino. L’italiano batte in due set (6-1, 7-5) l’ungherese Fabian Morozsan e accede alla semifinale dell’Open cinese.
Una vittoria “chiara” per il numero due al mondo in un’ora e 21 minuti e ora affronterà in semifinale l’australiano Alex De Minaur.