Prima vittoria sull'erba londinese per il numero uno al mondo italiano, che dopo aver perso il primo parziale gioca una partita straordinaria e vince in tre ore e 4 minuti

Ore 20.24, campo centrale di Londra: Jannik Sinner è campione dello Slam di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha battuto in rimonta in quattro set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4), in 3 ore e 4 minuti, il rivale Carlos Alcaraz e conquista per la prima volta lo Slam sull’erba inglese. La rivincita della sconfitta della finale del Roland Garros arriva nel torneo più vecchio del mondo, con Sinner che questa volta è perfetto e può festeggiare sull’erba del Centrale di Wimbledon. È il quarto titolo Slam per l’italiano, che vince a Londra dopo il doppio successo agli Australian Open (2024 e 2025) e agli Us Open 2024.

La partita

Nel primo set Sinner parte meglio conquista il break nel quinto gioco (3-2) e concretizza il vantaggio nel sesto (4-2). Alcaraz non ci sta e resta in scia trovando il contro break nell’ottavo (4-4). Lo spagnolo sembra più in palla e chiude il set (4-6) in 45 minuti.

Il numero uno al mondo parte forte nel secondo set e conquista subito il servizio del rivale spagnolo (1-0). Un break di apertura importante per il morale dell’azzurro che conferma con il proprio turno di servizio. Si gioca sul servizio dell’italiano che non tentenna e chiude a proprio favore il secondo parziale (6-4) in 49 minuti.

Sinner ha due possibilità per il break ma Alcaraz si salva e parte avanti nel terzo set (0-1). L’italiano tiene il servizio nel secondo game (1-1). Il set va avanti on serve fino all’ottavo game (4-4). Sinner sale in cattedra e conquista il break nel nono game (5-4). Il 23enne di Sesto Pusteria è concentrato e non concede nessuna possibilità allo spagnolo chiudendo il terzo set (6-4) in 46 minuti.

Nel quarto set lo Alcaraz parte avanti tenendo il servizio a 15 (0-1) con Sinner che risponde con un game senza errori (1-1). L’azzurro continua a spingere nel terzo game con l’iberico che va in difficoltà e concede una palla break: Sinner con un rovescio lungo linea conquista il game (2-1). Il numero uno al mondo tiene a 0 il proprio turno di servizio e vola sul 3-1.

Lo spagnolo va avanti 40-0 nel quinto game ma si fa raggiungere sul 40-40, soffre ma resta in scia (3-2). Nel sesto game Sinner rischia ma tiene il servizio (4-2). Battaglia durissima anche nel settimo game con Alcaraz che chiude il game con un serve and volley (4-3). Nell’ottavo Alcaraz si guadagna due palle break (15-40) ma Sinner si salva e conquista un game “fondamentale” (5-3). Anche nel nono game lo spagnolo deve sudare le “sette camicie” per restare nel match (5-4). Nel decimo Sinner conquista tre match point, manda a rete la prima possibilità ma realizza la seconda: l’italiano è campione di Wimbledon!