Non c'è quattro senza cinque! Jannik Sinner vince il quinto confronto diretto consecutivo contro Novak Djokovic e conquista per la prima volta la finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo impartisce una vera e propria lezione di tennis al serbo e vince in tre set (6-3, 6-3, 6-4) in un'ora e 53 minuti. Per il 23enne di San Candido si tratta della prima vittoria in un match a Wimbledon, dopo le sconfitte nei quarti di finale del 2022 e in semifinale nel 2023. Ora affronterà domenica in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, che nella prima semifinale ha sconfitto in quattro set (6-4, 5-7, 6-3, 7-6) l'americano Taylor Fritz. Per l’altoatesino si tratta delle rivincita dopo la sconfitta in cinque set al Roland Garros.

La partita

Parte forte Jannik Sinner nel primo set conquistando il break nel terzo gioco (2-1). Djokovic prova a recuperare il gap con il numero uno al mondo senza riuscirci. Nel nono game l'azzurro ha due palle per il set ma Djokovic si salva. Sinner non sbaglia al terzo tentativo e chiude il primo set (6-3) in 33 minuti.

Anche nel secondo è Sinner a spingere i colpi e avere buone percentuali al servizio con Djokovic che appare in difficoltà. L'azzurro conquista il servizio del serbo nel secondo game e vola sul 3-0. Il set si svolge sul servizio dell'italiano che chiude sul (6-3) in 37 minuti.

Nel terzo set è Djokovic a partire bene tenendo il servizio (0-1) e conquistando il break nel secondo game (0-2). Sinner appare in difficoltà e va sotto 0-3. Ma nel quarto tiene il servizio e inizia una grande rimonta fino al 3-3. Nel settimo il numero uno al mondo conquista un altro break e va avanti 4-3.

Nell'ottavo l'italiano conferma il break e vola sul 5-3. L'ex numero al mondo soffre ma resta in scia nel nono game (5-4). Sinner completa l'opera nel decimo game (6-4) e per la "prima volta" è in finale a Wimbledon!