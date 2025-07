Ieri la vittoria per il ritiro di Grigor Dimitrov, oggi l'apprensione per le sue condizioni fisiche in vista dei quarti di finale contro l'americano Ben Shelton.

Jannik Sinner dopo la caduta nel primo game della sfida "fortunata" contro il bulgaro e la richiesta del medical time out stamattina ha effettuato una risonanza magnetica.

Il numero 1 del mondo ha cancellato l’allenamento previsto ad Aorangi Park, alle 17 italiane, alimentando i dubbi di un suo ritiro.