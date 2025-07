Il numero uno al mondo in svantaggio (3-6, 5-7, 2-2) e in difficoltà conquista il passaggio per l’infortunio del rivale bulgaro. Ora sfiderà lo statunitense Ben Shelton

Grigor Dimitrov crolla a terra, nel terzo set, dopo aver fatto un ace e si ritira da Wimbledon. Jannik Sinner in netta difficoltà (3-6, 5-7, 2-2) e dopo aver chiesto l’intervento del medico per un problema al gomito nel secondo set accede ai quarti di finale dello Slam inglese. Un finale che nemmeno Alfred Hitchcock forse ha mai pensato: il numero uno al mondo rivede la luce dopo aver visto il baratro. Nei quarti di finale sfiderà l'americano Ben Shelton che nel pomeriggio ha battuto Lorenzo Sonego (3-6, 6-1, 7-6, 7-5).

La partita

Nel primo set Jannik Sinner parte male, perde il servizio nel secondo game e va sotto subito 0-3. Il numero uno al mondo prova a rientrare nel set ma Grigor Dimitrov mantiene il “pallino” del gioco tenendo il proprio turno di servizio senza difficoltà. Sinner ci prova ma Dimitrov chiude il primo parziale (3-6) in 41 minuti.

Il “canovaccio” del match non cambia nel secondo set con Dimitrov bravo a restare concentrato con Sinner che appare in difficoltà. Subisce il break ancora nel secondo game (0-2) e chiede il medical time out prima del sesto (2-3). Il numero uno al mondo si fa trattare il gomito per una botta che ha ricevuto a inizio match. I problemi sono legati soprattutto all'esecuzione del diritto e del servizio. L’italiano trova il controbreak nel decimo gioco (5-5), ma riperde subito il servizio (5-6) con Dimitrov che conquista il secondo set (5-7) in 51 minuti.

Dopo la chiusura del tetto del centrale di Wimbledon, nel terzo set Dimitrov si accascia a terra dopo l’ace che gli vale il 2-2 nel terzo set. L’italiano si avvicina e tira su il rivale. Sul campo entra il fisioterapista per il bulgaro. Il bulgaro piange dal dolore e decide di ritirarsi. Sinner accede ai quarti di Wimbledon!