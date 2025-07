Una vittoria senza patemi per Jannik Sinner che gli vale l’accesso alla seconda settimana di Wimbledon, lo Slam in corso sull’erba inglese a Londra. Il numero uno al mondo ha battuto in tre set (6-1, 6-3, 6-1) il rivale spagnolo Pedro Martinez, numero 52 della classifica Atp in un’ora e 55 minuti. Ora affronterà negli ottavi di finale il vincente della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’austriaco Sebastian Ofner.

La partita

Nel primo set il 23enne di San Candido conquista il break nel secondo e nel quarto game e chiude il parziale senza problemi (6-1) in 31 minuti.

Un set più combattuto il secondo con Martinez che lotta e resta in scia fino al quarto gioco prima di cedere il servizio nel quinto e nel nono game. L’azzurro continua a spingere e chiude il set (6-3) in 54 minuti.

Senza storia il terzo set con il numero uno al mondo che non rallenta il ritmo e chiude il parziale concedendo un solo game al rivale spagnolo (6-1) in 30 minuti.