RENDE (CS) - Presente e futuro del tennis italiano si è dato appuntamento a Rende. La città cosentina ha fatto da palcoscenico al campionato nazionale femminile a squadre under 12. In campo le migliori 8 formazioni d’Italia. A salire sul gradino più alto del podio, le ragazze del club Giotto di Arezzo. Le racchette aretine hanno messo in bacheca il tricolore battendo in finale le pari età del Fireball Napoli. Spettacolare il calore del pubblico che ha fatto da cornice alla kermesse. Il giusto riconoscimento al lavoro certosino del Tennis club Rende, chiamato ad organizzare la manifestazione agonistica dalla federazione italiana tennis. (ab)