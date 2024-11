A seguito della sconfitta maturata i giallorossi sono ormai matematicamente certi di non poter raggiungere più il quarto posto in classifica

La penultima gara del campionato di Serie B ha visto il Catanzaro cadere in trasferta contro la Ternana. Dopo un primo tempo a reti inviolate, Distefano nella ripresa mette a segno un gol importantissimo per i padroni di casa che stanno lottando per la salvezza. A seguito della sconfitta maturata in terra umbra i giallorossi sono ormai matematicamente certi di non poter raggiungere più il quarto posto in classifica in quanto la Cremonese ha pareggiato a Parma e non è più arrivabile.

Ternana-Catanzaro: primo tempo

La partita inizia con buoni ritmi e la prima occasione del match capita al Catanzaro dopo cinque minuti. Punizione dal limite battuta da Vandeputte verso il secondo palo, il tiro è forte ma Vitali riesce a deviare.

La Ternana risponde con un colpo di testa pericolosissimo di Carboni ma Fulignati è miracoloso in tuffo e riesce a deviare in corner. All’ottavo minuto di gioco il risultato resta invariato.

Dopo un inizio abbastanza movimentato l’intensità di gioco cala drasticamente e le occasioni scarseggiano da entrambe le parti. Alla mezzora Ternana 0, Catanzaro 0.

Al 36’, Pereiro ci prova con il tiro a giro da fuori area, la traiettoria leggermente deviata da un difensore giallorosso finisce comunque molto larga.

L’arbitro non concede extra time e le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0.

Ternana-Catanzaro: secondo tempo

La ripresa inizia con un Catanzaro più intraprendente che prova a trovare la via del gol attraverso la solita rete di passaggi rasoterra. I padroni di casa, invece, sembrano non avere idee per provare a costruire qualcosa.

Ma allo scoccare della mezzora di gioco, sempre di testa, sempre Distefano colpisce a botta sicura ma anche in questa occasione Fulignati è straordinario e di piede, in controtempo, riesce a respingere.

Poi al 75’ la Ternana ci riprova con Raimondo che, sugli sviluppi di un contropiede, si trova da solo in area a concludere da posizione leggermente defilata sulla sinistra, ma anche in questo caso l’estremo difensore delle Aquile è attento e para.

Gli sforzi della squadra umbra vengono ripagati tre minuti dopo. Su un’iniziativa di Dionisi la palla viene deviata da Antonini e arriva a Distefano che segna con un gran destro a giro indirizzando la palla sotto l'incrocio. Al 78’ Ternana 1, Catanzaro 0.

Nel finale la reazione del Catanzaro è debole e non porta i frutti sperati. Dopo 5 minuti di recupero la Ternana vince per 1 a 0.

Il tabellino

TERNANA (3-5-2): Vitali; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (73' Viviani), Carboni (63' Dionisi); Pereiro (73' Raimondo), Distefano (85' Zoia). A disp.: Franchi, Novelli, Bonugli, Zoia, Sorensen, De Boer, Raimondo, Ferrara, Viviani, Labojko, Dionisi. All.: Breda.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm (94' Verna), Scognamillo, Antonini, Veroli; Oliveri (69' Miranda), Pontisso (69' Pompetti), Petriccione, Vandeputte (59' Stoppa); Biasci, Iemmello (59' Vandeputte). A disp.: Sala, Borrelli, Verna, Brignola, Stoppa, Pompetti, Krajnc, Rafele, Viotti, Miranda, Donnarumma. All.: Vivarini.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1.

Ammoniti: Petriccione (C), Pontisso (C), Vandeputte (C), Casasola (T).