La decisione è stata presa dalla Lega di Serie A. L'appuntamento, valevole per il terzo turno, si terrà a Verona il 14 agosto

Si giocherà al "Bentegodi" l'incontro tra il Crotone e l’Hellas Verona, gara valevole per il terzo turno di Tim Cup. La decisione è stata presa dalla Lega di Serie A che ha stabilito l'inversione di campo e fissato la partita per domenica 14 Agosto, con inizio alle 20:45.

La scelta, fanno sapere dalla stessa Lega, è coerente con quanto stabilito dal punto 5 del Regolamento sulla Coppa Italia in tema, appunto, di "Inversione di Campo" e secondo cui la società che ha il diritto di giocare la gara in casa può individuare un campo alternativo in cui disputare l'incontro soltanto in caso di indisponibilità di entrambi gli stadi. Lo stadio Bentegodi di Verona è difatti funzionante e disponibile.