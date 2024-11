Una nuova brillante spedizione per Enza Petrilli, atleta di Taurianova, tesserata per le Fiamme Oro, in occasione della 36esima edizione dei Campionati Italiani Outdoor Para-Archery, svoltasi a Pesaro. L’argento paralimpico di Tokyo, nonché vice campionessa europea, prosegue nel far parlare di sé, mettendo in mostra il proprio talento, bravura e caparbietà. È mancato soltanto l’oro, ma è tornata a casa con un argento e un bronzo.

Enza Petrilli è salita sul terzo gradino del podio nel ricurvo open femminile, battendo nella finalina per 7-1 Veronica Floreno. Quindi ecco l’argento ottenuto nella sommatoria dei punti ottenuti, alle spalle di Elisabetta Mijno. Per la pluricampionessa della Piana il modo migliore per proseguire nel proprio straordinario cammino e in vista dei prossimi impegni.