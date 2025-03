Mormanno, nel Cosentino, si prepara ad accogliere il Campionato Nazionale di Tiro con l'Arco, un evento di grande rilievo che si svolgerà dal 25 al 31 agosto nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. L'appuntamento richiamerà migliaia di persone tra atleti, accompagnatori e famiglie, trasformando Mormanno in un punto di riferimento per gli appassionati di tiro con l'arco e per gli amanti della natura.

Il sindaco Paolo Pappaterra ha espresso soddisfazione per la scelta della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco di tornare a Mormanno, sottolineando come l'evento rappresenti una straordinaria opportunità di crescita economica e promozionale per l'intera comunità. «Siamo felici e soddisfatti di essere stati scelti nuovamente come sede della manifestazione. Il campionato non solo valorizza il nostro territorio, ma ha anche un impatto positivo sulle strutture ricettive e sulle attività commerciali locali», ha dichiarato il primo cittadino.

Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'evento lo svolge l'associazione Arcieri “Diciassette Lago”, che che con «passione e impegno continua a dimostrare una visione lungimirante anche a livello nazionale», ha continuato il sindaco.

Mormanno, forte di questa vocazione per gli sport all’aperto, non si ferma qui: il sindaco Pappaterra ha infatti annunciato che la cittadina si prepara ad ospitare anche i campionati Nazionali di Canoa e Dragon Boat, che si svolgeranno nello scenario del Lago di Mormanno.