Successo esterno per 3-0 contro la Rossopomodoro e aggancio al primo posto. Gara più equilibrata di quanto dica il risultato, risolta nei momenti decisivi dalla lucidità dei giallorossi. Il tecnico invita a restare concentrati sul percorso e sull’obiettivo stagionale

La Tonno Callipo firma la nona vittoria consecutiva e si prende la vetta della classifica al termine di una trasferta solida e concreta sul campo della Rossopomodoro Palermo. Un 3-0 che racconta solo in parte l’equilibrio della gara, risolta nei momenti chiave dalla lucidità dei giallorossi, capaci di imporsi dopo un’ora e venti minuti di gioco e di agganciare Corigliano in cima.

Una vetta conquistata passo dopo passo

Il primato arriva al termine di un percorso costruito sin dall’inizio della stagione, con un gruppo profondamente rinnovato che, partita dopo partita, ha trovato identità e continuità. Paglialunga e compagni, a sei giornate dalla fine, si ritrovano così a contendersi uno dei posti utili per i play-off, superando anche le aspettative della vigilia.

Il racconto del match

La partita si apre con un primo set combattuto, giocato punto a punto. Palermo prova a tenere il controllo con i parziali di 8-7 e 16-14, ma Vibo resta agganciata e piazza il sorpasso sul 20-21, allungando fino al 21-23. Il set si trascina fino ai vantaggi dopo che i siciliani annullano tre set-point, ma alla fine è Boiko a chiudere sul 24-26.

Nel secondo parziale la Tonno Callipo prende in mano il gioco, conducendo con autorità: 16-12 e poi 21-16 sono i passaggi chiave che portano al 21-25 finale. Nel terzo set Palermo tenta la reazione, trovando anche il sorpasso sul 16-13, ma Vibo resta lucida e chiude i conti sul 22-25 con un primo tempo di Borgesi.

I protagonisti in campo

Ancora una volta decisivo Boiko, miglior realizzatore con 27 punti, tra cui ace e muri. Al suo fianco si distinguono Borgesi e Paglialunga con 10 punti ciascuno, mentre Netti contribuisce con 9 punti e una presenza importante a muro. Una prova corale che conferma la crescita del gruppo.

«Pensiamo ai play-off, partita dopo partita»

A fine gara coach Lanci sottolinea il valore della prestazione oltre il risultato: «È stata una partita che sicuramente dal punteggio potrebbe sembrare di quelle abbastanza semplici. Invece abbiamo dovuto giocare un match di buon livello, contro un avversario che era composto da buoni giocatori a cui probabilmente la classifica non rende merito».

Il tecnico evidenzia la maturità della squadra nei momenti decisivi: «Va dato merito ai miei ragazzi di aver giocato una buona partita, dimostrando di crescere anche dal punto di vista mentale. Ciò perché soprattutto nei momenti importanti siamo stati abbastanza lucidi da chiudere alcune situazioni a nostro favore».

E sulla vetta appena conquistata mantiene un profilo basso: «Riguardo alla sconfitta di Corigliano a Letojanni, li agganciamo in vetta ma non ci badiamo più di tanto, piuttosto pensiamo a guadagnarci l’accesso ai play-off di partita in partita con il piglio giusto e la voglia di dimostrare di poter fare sempre di più».

All’orizzonte c’è già il prossimo impegno, con il derby casalingo contro Lamezia che potrebbe dare ulteriore slancio alla corsa dei giallorossi.