Si è aperta un'altra stagione dilettantistica e, come sempre, le sorprese non sono mancate come accade durante le prime giornate. Esordi amari, felici e scoppiettanti hanno animato il primo pomeriggio del campionato di Eccellenza. Insieme al massimo campionato regionale, però, inizia anche la stagione dell'attesa Top 11 settimanale, il format di LaC News24 che prende il posto della Top 3.

A tal proposito, stilata dunque la migliore formazione della domenica da parte della redazione sportiva di LaC News24, inaugurando anche l classifica di coloro i quali annoverano più presenze (nel corso di questa stagione) in top 11.

La difesa

Tanti gli incroci interessanti nel turno inaugurale di Eccellenza, che hanno visto all'opera le squadre sulla carta candidate a un posto di vertice. Tra queste risulta esserci la Rossanese che domenica, davanti ai duemila tifosi rossoblù che hanno riempito lo stadio Stefano Rizzo, vince grazie a un 2-1 al cardiopalma contro il Brancaleone. Ed è proprio il portiere dei Leoni a inaugurare la virtuale porta della top 11: Eros Stefano De Luca si prende infatti il posto tra i pali. L'estremo difensore argentino, classe 1997, prima si rende protagonista con almeno tre interventi decisivi e poi, allo scadere, neutralizza un calcio di rigore calciato da bomber Simone Fioretti, di certo non l'ultimo arrivato. Solo una magistrale (imparabile) punizione di Barbieri a tempo scaduto costringe il Brancaleone alla resa, ma il debutto di De Luca è da applausi.

Difesa a tre composta innanzitutto da Max Barnofsky. Ormai una certezza assoluta del Bocale, il terzino (o all'occorrenza anche centrale) tedesco arriva all'appuntamento col campionato in grande forma, concedendo una grande prova a prescindere dal gol del pari che aprirà la rimonta sul Trebisacce. Continuando, ecco Sebastiàn Pistoia. Nel turno non eccessivamente impegnativo per l'Isola Capo Rizzuto, il terzino argentino ventiseienne bagna il suo esordio con il gol che sblocca la partita. La linea difensiva si chiude con il braccetto. Al centro della difesa, in mezzo ai due braccetto, c’è una vecchia conoscenza della top 11: Fabio De Nisi. L’esperto difensore evita la sconfitta alla neopromossa, e candidata per i vertici, DB Rossoblù Luzzi trovando il provvidenziale pari in casa della Palmese.

Il centrocampo

Si arriva così al centrocampo che vede una consueta conoscenza della top 11: Mattia Barbieri che si prende fin da subito la sua Rossanese. L'esordio è da ricordare anche perché, contro l’ostico Brancaleone, ci vuole una sua staffilata dai trenta metri, direttamente su calcio di punizione, e a tempo scaduto per trovare i primi tre punti stagionali. Affiancato a Barbieri ecco Damian Waller, neo acquisto uruguaiano dello Stilomonasterace che ieri, all’esordio, si è presentato con il gol che sblocca la gara contro il Soriano-Fabrizia. Oltre a questo prestazione straripante per il ventottenne che si è già preso le chiavi del centrocampo. Chiudono la linea dei centrocampisti Sofrà della Palmese e Cosimo Pagano della Paolana, entrambi in gol nei rispettivi esordi stagionali.

L’attacco

Di elevato spessore il tridente offensivo guidato innanzitutto da un monumento eterno e inimitabile come Attilio Angotti. Il centravanti della Paolana è il principale protagonista nel big match contro la Virtus Rosarno, dal momento che è autore della doppietta che ribalta l'iniziale vantaggio amaranto e regala la vittoria ai suoi. Stesso discorso vale per Mena, possente centravanti dello Stilomonasterace, che rifila una doppietta al Soriano-Fabrizia. Gol che vale la vittoria per Luis Simigliani, nel match della sua Reggioravagnese sul campo del Castrovillari.

Allenatore della settimana Giuseppe Papaleo, che bagna il suo esordio assoluto da allenatore nel campionato di Eccellenza con una grande vittoria in casa del Soriano-Fabrizia con il suo Stilomonasterace.