In archivio è andata anche la ventitreesima giornata del campionato di Promozione A, e come di consueto la nostra redazione sportiva ha stilato la formazione ideale del turno. Nell’undici ideale, guidato in panchina dal tecnico del Kratos Carmine Perri, spicca il portiere della Plm Morrone Gianmarco Palermo che si conferma tra i migliori estremi difensori del campionato, parando un rigore nel 3-0 dei suoi sul Cotronei.

Prestazioni importanti e gol anche per il giovane Anzillotta del Corigliano e per il solito Alessio Colosimo del Mesoraca. In avanti bene Godano e Surace, benissimo Lentini che mette a segno una doppietta e si conferma sempre più capocannoniere del torneo.

La Top 11