L’uomo copertina del diciannovesimo turno è il portiere del Cassano Sybaris, decisivo con un rigore parato sul campo della capolista Plm Morrone

Come ogni settimana, la redazione giornalistica di LaC ha stilato la Top 11 del campionato di Promozione A, che in questa occasione premia i migliori calciatori del diciannovesimo turno. Tra i pali c’è Michelutti del Cassano Sybaris, autentico uomo copertina del turno. Sul campo della capolista Plm Morrone il portiere si è reso protagonista di una prestazione di altissimo livello, neutralizzando un calcio di rigore ad Amendola e permettendo ai suoi di strappare uno 0-0 preziosissimo.

Davanti a lui una difesa a tre composta da Guerrini del Rocca di Neto, a segno nel 2-0 sul Rende, Orrico dell’Amantea, ordinato e puntuale, e Basile del Mesoraca, tra i marcatori nel 3-1 sullo Scalea, gara impreziosita anche dalla doppietta di bomber Simone Fioretti.

A centrocampo spazio a Trento del Kratos Bisignano (protagonista dell’1-1 in casa del Corigliano), Comito del Sersale, Garritano della Virtus Acri (in gol contro l’Amantea) e il soltio De Moura del Campora.

Il tridente offensivo è guidato proprio da Fioretti del Mesoraca, autore di due reti, affiancato da Mascarenhas dell’Altomonte RC (gol vittoria sul Cotronei) e Appoh dell’Union Kroton, decisivo con una doppietta nella vittoria esterna 2-0 a Bisignano. In panchina il riconoscimento va a Orto dell’Union Kroton.