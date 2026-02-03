Come ogni settimana, la redazione giornalistica di LaC ha stilato la Top 11 del campionato di Promozione A, che in questa occasione premia i migliori calciatori del diciannovesimo turno. Tra i pali c’è Michelutti del Cassano Sybaris, autentico uomo copertina del turno. Sul campo della capolista Plm Morrone il portiere si è reso protagonista di una prestazione di altissimo livello, neutralizzando un calcio di rigore ad Amendola e permettendo ai suoi di strappare uno 0-0 preziosissimo.

Davanti a lui una difesa a tre composta da Guerrini del Rocca di Neto, a segno nel 2-0 sul Rende, Orrico dell’Amantea, ordinato e puntuale, e Basile del Mesoraca, tra i marcatori nel 3-1 sullo Scalea, gara impreziosita anche dalla doppietta di bomber Simone Fioretti.

A centrocampo spazio a Trento del Kratos Bisignano (protagonista dell’1-1 in casa del Corigliano), Comito del Sersale, Garritano della Virtus Acri (in gol contro l’Amantea) e il soltio De Moura del Campora.

Il tridente offensivo è guidato proprio da Fioretti del Mesoraca, autore di due reti, affiancato da Mascarenhas dell’Altomonte RC (gol vittoria sul Cotronei) e Appoh dell’Union Kroton, decisivo con una doppietta nella vittoria esterna 2-0 a Bisignano. In panchina il riconoscimento va a Orto dell’Union Kroton.