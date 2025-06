VIDEO | Attesa per l’arrivo delle barche. Pomeriggio ci sarà l’esibizione della campionessa italiana di kitesurf e poi workshop sportivi di surf, windsurf, diving, pesca sportiva e vela. L’amministrazione: «Per noi un orgoglio, sarà per noi un momento di condivisione e festa»

Torna a Catanzaro il tour a vela della Marina Militare. In arrivo dieci team di atleti che faranno tappa nell'area portuale per una tre giorni di regate, laboratori, degustazioni enogastronomiche, musica e talk

Per il secondo anno consecutivo, Catanzaro ha accolto il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il giro dell’Italia a vela che a partire da oggi e fino al 18 giugno animerà il quartiere marinaro con un ricco calendario di eventi gratuiti e aperti a tutti.

L’iniziativa, organizzata da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sports & Events, con il supporto dell’Enit– Agenzia nazionale del turismo, porterà in città le eccellenze della vela italiana e numerose attività per famiglie, appassionati e curiosi.

Per tre giorni consecutivi, l’area del porto si trasformerà in un villaggio esperienziale, tra regate, laboratori per bambini, degustazioni enogastronomiche, musica e talk tematici che mettono al centro il mare come risorsa identitaria, culturale e turistica per Catanzaro.

In programma le regate delle classi Inshore, Waszp e Wing, che offriranno spettacolo sul mare antistante la città. «È un orgoglio per tutta la città poter ospitare per la seconda volta un evento del genere, come unica tappa in Calabria» ha evidenziato Giuliana Furrer, assessore alle attività economiche del Comune di Catanzaro. «Fervono ancora i preparativi e anche l’attesa delle barche che purtroppo o per fortuna non sono ancora arrivate a causa dello scarso vento. Erano attese durante la notte ma probabilmente arriveranno in serata ma questo potrebbe rivelarsi anche un vantaggio perché potremmo avere la possibilità di accoglierle con un bel pubblico».

Questa mattina è avvenuta l’inaugurazione del villaggio, dove si svolgeranno diverse iniziative: laboratori per bambini, degustazioni enogastronomiche, musica e talk tematici che mettono al centro il mare come risorsa identitaria, culturale e turistica per Catanzaro. «Oggi abbiamo le dimostrazioni della campionessa italiana di kitesurf Alice Ruggiu, sempre oggi pomeriggio avremo una dimostrazione di salvataggio a mare con i cani e tanto altro» ha fatto sapere l’assessore.

«È anche una occasione per promuovere il nostro mare, la nostra identità marittima, la nostra cultura» ha aggiunto la vicesindaca Giusy Iemma. «C’è stato molto entusiasmo attorno all’organizzazione di questo evento, sarà per noi un momento di condivisione e di festa».

Il tour partito da Venezia ha già fatto tappa a Cattolica, Vieste e Brindisi e arriverà poi a Genova. «Per il secondo anno siamo qui a Catanzaro, avevamo un debito d’onore perché l’anno scorso le condizioni meteo erano state davvero particolari e quindi volevamo essere a Catanzaro col sole. Abbiamo apprezzato l’accoglienza della città e dell’amministrazione ed eccoci qua con un villaggio anche più grande» ha spiegato Riccardo Simoneschi, executive manager del Marina Militare Nastro Rosa Tour.

Sono dieci i team che partecipano al tour. «Ogni team può schierare fino a dieci atleti. Cinque team internazionali – ha aggiunto – su una selezione di oltre 160 atleti di tutto il mondo interessati a partecipare. Abbiamo team dall’India, dall’Irlanda, dall’Inghilterra, dalla Germania, dagli Stati Uniti mentre nei team più giovani da tutto il mondo».