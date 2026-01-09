Diciannovesima giornata di Serie D spartiacque per la Reggina, che a Caltanissetta contro la Nissa ha la grande occasione di scavalcare i ragazzi di Di Gaetano e mettere pressione a Savoia e Igea Virtus, prime in classifica a quota 34 punti e a +4 sugli amaranto, al momento al quinto posto.

Trentadue punti, invece, per l’Athletic Club Palermo – prossimo avversario della Vigor Lamezia, reduce da tre risultati utili consecutivi. Dopo aver pareggiato contro l’Igea Virtus, i biancoverdi possono dunque fermare un’altra diretta concorrente della Reggina, oltre che conquistare punti preziosi in chiave salvezza. I ragazzi di Mancini hanno due punti in più del Castrum Favara 15esimo, in zona play-out.

Castrum Favara che, invece, ospita il Sambiase. I ragazzi di Tony Lio, settimi, vogliono la seconda vittoria consecutiva dopo il 2-1 sulla Gelbison e affronteranno una squadra in grande difficoltà, senza vittorie dal 23 novembre.

Chiude il quadro delle calabresi la Vibonese, che al “Razza” attende l’Enna sperando di ritrovare un sorriso che manca addirittura dal 16 di novembre, dal successo nel derby contro la Vigor.

Il programma del 19esimo turno

Castrum Favara-Sambiase

Gelbison-Paternò

Nissa-Reggina

Savoia-Acireale

Vibonese-Enna

Vigor Lamezia-Athletic Club Palermo

Messina-Sancataldese

Igea Virtus-Milazzo

Ragusa-Gela

La classifica

Savoia 34

Igea Virtus 34

Athletic Club Palermo 32

Nissa 32

Reggina 30

Milazzo 29

Sambiase 28

Gela 25

Vibonese 23

Vigor Lamezia 19

Sancataldese 19

Enna 19

Acireale 18

Castrum Favara 17

Ragusa 17

Messina (-14) 14

Paternò 11