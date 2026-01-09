Per gli amaranto scontro diretto contro la Nissa, i ragazzi di mister Esposito ospitano l’Enna per quella che può e (deve) essere la partita della rinascita. Il Sambiase va a Favara per confermare il settimo posto, Vigor al “D’Ippolito” contro il forte Athletic Club Palermo
Diciannovesima giornata di Serie D spartiacque per la Reggina, che a Caltanissetta contro la Nissa ha la grande occasione di scavalcare i ragazzi di Di Gaetano e mettere pressione a Savoia e Igea Virtus, prime in classifica a quota 34 punti e a +4 sugli amaranto, al momento al quinto posto.
Trentadue punti, invece, per l’Athletic Club Palermo – prossimo avversario della Vigor Lamezia, reduce da tre risultati utili consecutivi. Dopo aver pareggiato contro l’Igea Virtus, i biancoverdi possono dunque fermare un’altra diretta concorrente della Reggina, oltre che conquistare punti preziosi in chiave salvezza. I ragazzi di Mancini hanno due punti in più del Castrum Favara 15esimo, in zona play-out.
Castrum Favara che, invece, ospita il Sambiase. I ragazzi di Tony Lio, settimi, vogliono la seconda vittoria consecutiva dopo il 2-1 sulla Gelbison e affronteranno una squadra in grande difficoltà, senza vittorie dal 23 novembre.
Chiude il quadro delle calabresi la Vibonese, che al “Razza” attende l’Enna sperando di ritrovare un sorriso che manca addirittura dal 16 di novembre, dal successo nel derby contro la Vigor.
Il programma del 19esimo turno
Castrum Favara-Sambiase
Gelbison-Paternò
Nissa-Reggina
Savoia-Acireale
Vibonese-Enna
Vigor Lamezia-Athletic Club Palermo
Messina-Sancataldese
Igea Virtus-Milazzo
Ragusa-Gela
La classifica
Savoia 34
Igea Virtus 34
Athletic Club Palermo 32
Nissa 32
Reggina 30
Milazzo 29
Sambiase 28
Gela 25
Vibonese 23
Vigor Lamezia 19
Sancataldese 19
Enna 19
Acireale 18
Castrum Favara 17
Ragusa 17
Messina (-14) 14
Paternò 11