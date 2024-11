E’ il lunedì del calcio commentato e LaCnews24 ricomincia da La B C del calcio in Calabria con Procolo Guida, Raffaele Truncè, Alberto Curti, Mario Ferrantino Cosenza ed Antonello Placanica direttore di Forza Reggina che si porranno delle domande: la Reggina, tra intoppi (anche di mercato) viaggia sempre verso la A? Il Cosenza può riprendere il cammino della speranza della permanenza in B? E’ distacco decisivo in C?

Per provare a dare delle risposte questa sera c’è la partecipazione straordinaria del collega Francesco Roberto Spina che permetterà di ragionare a 360° sui campionati che coinvolgono le calabresi! Quando? Questa sera dalle 19.00! Dove? Qui sul portale de LaC News 24 con la collaborazione di Sport Team Calabria!

E se B e C raccontano più diffusamente delle gesta di Reggina, Cosenza, Catanzaro e Crotone, con la partecipazione di Francesco Roberto Spina, avremo l’opportunità di approfondire gli altri campionati che regalano soddisfazioni e passioni a tantissimi calabresi soprattutto grazie al gran lavoro della redazione giornalistica de LaCnews24.

