Con Procolo Guida ospiti Raffaele Truncè, Alberto Curti, Mario Ferrantino Cosenza e Antonello Placanica. In diretta su questa pagina

È il lunedì del calcio e dello sport con LaC News 24 e Sport Team Calabria sempre protagoniste, anche con “La B C del calcio in Calabria” che torna, come sempre, dalle 19.00!

Se la Serie B non ride alle calabresi, la terza serie vede ancora Catanzaro e Crotone inanellare vittorie a chiusura di un girone d’andata con numeri da record in linea con un mondiale che ha parlato argentino epico!

E Procolo Guida, Raffaele Truncè, Alberto Curti, Mario Ferrantino Cosenza ed Antonello Placanica direttore di Forza Reggina, hanno il piacere di parlare anche del calcio che conta davvero, quello giovanile che investe sulla formazione e le strutture, oggi ospite sarà infatti Francesco Garrubba, responsabile dell’Asd Academy Crotone!

L’ora giusta? Le 19,00! Scegli la piattaforma de LaC news 24 per partecipare a quella che sarà, comunque, la Tua diretta!