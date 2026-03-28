Giornata d'esordio finora da incorniciare per la Calabria al Torneo delle Regioni (che si sta disputando in Puglia) dal momento che, dopo le vittorie delle categorie Under 15 e Under 17 maschili, sorride anche la selezione femminile che aggiorna a tre vittorie su tre lo score contro la Liguria (considerando anche le altre due vittorie prima menzionate).

La partita

Anche in questo caso è evidente il divario tecnico e qualitativo tra le due selezioni, con le ragazze guidate da mister Michelangelo Ienco. Non poteva iniziare nel migliore dei modi dunque l'avventura nella rassegna pugliese per le azzurrine che conquistano i primi tre punti nel proprio girone completato da Toscana e Piemonte (i gironi sono uguali per ogni categoria).

Una gara che non vede mai in evidente difficoltà le giocatrici calabresi, quasi sempre in dominio di campo, poiché l'unico rischio lo corrono al settimo minuto ma è brava Carelli a chiudere la porta. Al decimo ci provano le azzurrine con un colpo di testa di Morabito, alzando così ritmo e baricentro e preparando la strada al gol che arriverà al dodicesimo: contropiede velenoso e portato avanti da Russo sulla destra, accompagnata parallelamente da Monterosso. Arrivati in area, entrambe davanti al portiere, Russo serve palla a Monterosso che a porta sguarnita deve solo spingere. Poco prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio e, dopo aver fatto segnare la compagna, Russo si prende anche la gioia del gol al culmine di una bella azione personale dal limite dell'area e maturata con una gran botta. Al diciassettesimo della ripresa il definitivo tris ancora una volta griffato da Laurito, abile ad alimentare l'azione dopo la traversa colpita da Laurito.