Inizia con un pareggio l’avventura della Calabria Under 19 al Torneo delle Regioni, iniziato nella mattinata di sabato per proseguire fino alla finalissima in programma il prossimo 3 aprile, il tutto in terra pugliese. Gli azzurrini di mister Umberto Scorrano, dunque, non riescono a battere i pari età della Liguria seppur offrendo una buona prestazione. Quando non si può vincere, però, è fondamentale non perdere.

La partita

La partita inizia in salita dal momento che la doccia fredda giunge subito, ovvero dopo soli tre minuti con il vantaggio ligure e firmato da De Marco. I ragazzi di Scorrano però non demordono e reagiscono in maniera lucida, rendendosi anche pericolosi sessanta secondi dopo, con un velenosissimo calcio di punizione tirato da Giancarlo Simigliani e indirizzato verso l'angolino basso alla sinistra del portiere, con quest'ultimo che risponde presente. Cinque minuti più tardi ci prova Brandalisse dalla distanza, tiro però di pochissimo alto.

Continua ad attaccare a testa bassa la selezione U19 e, all'undicesimo minuto, si rende nuovamente pericolosa: corner calciato da capitan Simigliani e pallone nel cuore dell'area di rigore dove c'è Veròn che calcia a botta sicura, ma trova la strepitosa risposta del portiere avversario che farà la differenza nel primo tempo. Altra grande risposta dell'estremo difensore ligure poco prima dell'intervallo, con un calcio di punizione sempre di capitan Simigliani dritto all'incrocio dei pali. Nella ripresa è sempre la Calabria a cercare l'iniziativa e con la Liguria che attende e si difende: al primo minuto della ripresa occasionissima per Battaglia, ma quest'ultimo è ingannato dalla prospettiva di fuorigioco che gli fa perdere il tempo. Il meritato pareggio, però, arriva al trentaquattresimo con il migliore in campo degli azzurrini, ovvero capitan Simigliani che di testa sorprende sia il difensore che il portiere avversari.

La formazione iniziale: Lombardo, Ferraro (22' st Guerrisi), Miceli, Malara (24' st Serico), Di Venosa, Pagano, Veròn, Simigliani, Deodati (8' st Enapoliti), Brandalisse, Battaglia (9' st Morrone)