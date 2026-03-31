Il Torneo delle Regioni (che si sta svolgendo in Puglia) sta per entrare nel vivo dal momento che, dopo la fine della fase a gironi, domani inizieranno i quarti di finale che vedranno contrapposte le migliori otto regioni, ognuna con le proprie categorie. Tra queste rientra la Calabria che manda avanti tre delle quattro categorie di partenza, tra cui l'Under 19.

Il punto di Scorrano

La compagine di mister Umberto Scorrano, infatti, domani pomeriggio (ore 16:30) affronterà i pari età del Friuli Venezia Giulia. In attesa della fase più delicata della competizione, si è espresso proprio il tecnico Umberto Scorrano (ai microfoni della Lnd) che, due anni fa e proprio alla guida dell'Under 19, arrivò in finale in Liguria: «Questo era sicuramente un girone impegnativo dal momento che abbiamo affrontato avversari come Toscana, Liguria e Piemonte VdA ma i ragazzi lo hanno interpretato perfettamente, incarnando alla perfezione lo spirito di gruppo e non lo dico per dire».

Prime tre giornate in cui la selezione U19 ha mostrato qualità tecniche e tattiche importanti: «In Calabria abbiamo talenti sopra la media - afferma senza giri di parole il tecnico - per il resto possono parlare quanto vogliono. I ragazzi vanno stimolati, dando loro la giusta responsabilità insieme a carica e motivazione. Stanno incarnando perfettamente questo torneo e ciò ci sta ripagando. Non dobbiamo temere nessuno perché in undici scendiamo in campo noi e in undici scende in campo l'avversario, sarà poi nel rettangolo di gioco che dovremo dimostrare il giusto attaccamento e lo spirito combattivo. Rispetto alla gara inaugurale ho cambiato cinque elementi, e altri cinque nel match contro il Piemonte VdA. Ciò dimostra come la rosa sia qualitativamente elevata e tutti possono fare la differenza».