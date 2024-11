Mancano nove giorni all’appuntamento con la vetrina più prestigiosa per il futsal giovanile italiano: dopo la parte dedicata al calcio a 11 in Liguria, la 60ª edizione del Torneo delle Regioni approderà in Calabria dal 25 aprile all’1 maggio per una settimana piena di spettacolo sul parquet.

La manifestazione sarà presentata ufficialmente domani, venerdì 19 aprile, alle ore 11 presso la sede della Città Metropolitana di Palazzo Alvaro sita in Piazza Italia di Reggio Calabria. Interverranno il sindaco Giuseppe Falcomatà, nonché presidente della Città Metropolitana, Saverio Mirarchi, presidente C.R. Calabria e Giuseppe Della Torre, delegato regionale per il calcio a 5. Saluti anche da parte dei rappresentanti delle amministrazioni che ospiteranno l’evento e dalle Istituzioni sportive regionali.

Le 73 selezioni regionali giovanili delle categorie femminile, maschile, under 17 e under 15 sono state suddivise, con sorteggio integrale, in quadrangolari e triangolari così composti:

Maschile e femminile: quattro gironi formati da altrettante squadre più un triangolare

Under 17: tre gironi da quattro selezioni ciascuno e due triangolari

Under 15: due gironi da quattro squadre ciascuno e tre triangolari

I gironi

MASCHILE

Girone A: Basilicata, Campania, Marche, Umbria

Girone B: Veneto, Toscana, Lazio

Girone C: Sardegna, Liguria, Sicilia, Molise

Girone D: Piemonte VdA, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli VG

Girone E: Puglia, Lombardia, Calabria, CPA Trento

FEMMINILE

Girone A: Basilicata, Campania, Marche, Umbria

Girone B: Veneto, Toscana, Lazio, CPA Bolzano

Girone C: Sardegna, Liguria, Sicilia, Molise

Girone D: Piemonte VdA, Abruzzo, Emilia Romagna

Girone E: Puglia, Lombardia, Calabria, CPA Trento

UNDER 17

Girone A: Basilicata, Campania, Marche, Umbria

Girone B: Veneto, Toscana, Lazio

Girone C: Sardegna, Liguria, Sicilia, Molise

Girone D: Piemonte VdA, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli VG

Girone E: Puglia, Lombardia, Calabria

UNDER 15

Girone A: Basilicata, Campania, Marche, Umbria

Girone B: Veneto, Toscana, Lazio

Girone C: Sardegna, Liguria, Sicilia, Molise

Girone D: Piemonte VdA, Abruzzo, Emilia Romagna

Girone E: Puglia, Lombardia, Calabria