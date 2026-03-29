Seconda uscita, al Torneo delle Regioni, per la selezione femminile della Calabria in occasione della seconda giornata del proprio girone. Le azzurre di mister Ienco, infatti, pareggiano contro la Toscana per 0-0 e adesso si giocheranno la qualificazione contro il Piemonte VdA.

La partita

Nessuna particolare emozione in una sfida che, almeno fino alla mezz'ora del primo tempo, non ha visto pericolose occasioni degne di nota né da una parte né dall'altra. Alla mezz'ora, come detto, trema la difesa delle azzurre con un cross dalla destra che taglia l'area e anche il portiere Carelli. Sulla sfera, all'altezza del dischetto, si avventa Cavallini che calcia a botta sicura ma la conclusione è murata dalla difesa. Toscana ancora in avanti al minuto 33, con Santini che approfitta di un non proprio pulito disimpegno calabrese e, da zona defilata, conclude e mette i brividi a Carelli che si rifugia in corner.

Nella ripresa i ritmi cercano di alzarsi di livello ma, nonostante ciò, le occasioni pericolose continuano a latitare. Unica occasione pericolosa al ventitreesimo con una traversa colpita dalle toscane, su colpo di testa figlio di un corner. Al trentaquattresimo Laurito ci prova da distanza siderale, la conclusione però non sorprende il portiere toscano. Posta in palio divisa dunque ed entrambe rimangono in vetta al girone. Le ragazze di mister Ienco, adesso, si giocheranno la qualificazione ai quarti di finale domani nel vero e proprio spareggio contro il Piemonte VdA.

La formazione iniziale: Carelli, De Stefano, Perrotta, D'Amico, Laurito, Morabito, Nocera, Russo, Scicchitano, Strati, Stelitano. All. Ienco