Finisce pari e patta il match della seconda giornata del Torneo delle Regioni (che si sta disputando in Puglia) tra le selezioni Under 17 Calabria e Toscana. Un punto che mantiene entrambe in vetta al proprio girone, a quota 4 punti, e con i giovani calabresi che si giocheranno la qualificazione ai quarti di finale nell'ultima giornata contro Piemonte VdA.

La partita

Entrambe le squadre scendono in campo in maniera ordinata, la sfortuna però condanna la selezione di mister Mantuano: al decimo minuto, infatti, non viene letta bene un'innocua palla a mezza altezza in area di rigore e, così, Fogli ribadisce in rete per il classico gollonzo. La prima frazione scorre via così, senza particolari patemi ma con una Calabria comunque viva.

L'intervallo fa bene ai ragazzi di Mantuano che entrano in campo decisi a ristabilire gli equilibri e ci riescono quasi subito grazie al suo giocatore rappresentativo: il capitano Cosentino. Al sesto minuto gran botta del capitano che trafigge Sebastiano. Al ventesimo grande intervento di Cristiano che si impone a una gran botta, velenosa, di Salvadori. Nessuna delle due compagini, col passare dei minuti, riuscirà a imporsi terminando la sfida con un pareggio che mantiene entrambe in vetta alla classifica, appaiate a quota 4 punti. Per la Calabria fondamentale sarà la sfida contro Piemonte VdA.

Il tabellino

CALABRIA: Cristiano, Scigliano, Lopez (26' st De Luca), Repaci, Paratore, Cosentino (33' st Carpino), Franco, De Giacomo, Maremmano (16' st Bruno), Renda, Piccolo (4' st Chiodo). A disp.: De Patta, Tavella, Frisina, Luverà, Bauleo. All. Mantuano

TOSCANA: Sebastiano, Bracaloni (12' st Salvadori), Ceccherini (19' st Romani), Cecchi, D'Onofrio, Da Frassini, Fogli (13' st Cuni), Lenci, Liistro, Nencini, Serafini (27' st De Angeli). A disp.: Bracci, Andres, Durgoni, Giovannini, Morosino, Tafani. All. Zanobini

MARCATORI: 10' pt Fogli (T), 6' st Cosentino (C)

NOTE: Rec.: 3' pt-2' st