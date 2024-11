Si tratta di una delle competizioni più importanti del tennis non professionistico. A fare da cornice il Foro Italico.

Enrico Barbieri, Massimiliano Anello, Vittorio Pinto, Francesco Costa, Gabriele Galati, Luigi Consolo. Questi i sei tennisti del vibonese che rappresenteranno la Calabria al Foro Italico di Roma per il campionato assoluto amatoriale di tennis TPRA edizione targata 2016, la vetrina più importante del tennis non professionistico.

La prima parte del torneo, appena iniziata, si svolgerà sui campi del Salaria Sport Village.

Successivamente si passerà direttamente nello splendido scenario del Foro Italico. Si giocherà durante una delle manifestazioni più importanti del panorama tennistico mondiale: gli Internazionali d’Italia.



Tre le categorie nelle quali i calabresi si contenderanno il titolo. Open, Limit65, Limit45.

Al di là del risultato finale, sarà un’esperienza unica e una grande soddisfazione sia per i diretti interessati che per l’intera Regione, come ha dichiarato, tra gli altri, lo stesso responsabile regionale TPRA Umberto Franza, che seppur a distanza sosterrà i calabresi.