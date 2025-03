Non si fanno male Pro Pellaro e Deliese che, in occasione del ventiquattresimo turno del campionato di Promozione B, si dividono la posta in palio terminando il match a reti inviolate. Gara non proprio bella e senza particolari occasioni pericolose, ma che dimostrano ancora una volta la solidità difensiva di entrambe le formazioni. Un punto che mantiene i bianconeri in zona play off, mentre la squadra di mister Andrea Parentela muove la propria classifica.

Le parole di Andrea Parentela

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso proprio il tecnico degli amaranto che commenta così la partita: «Un pari sicuramente contro una squadra importante e che merita l'attuale posizione di classifica che ha, inoltre gioca bene a calcio e non è facile d affrontare. Noi siamo stati in partita ma alla fine il pareggio ci può stare e abbiamo tenuto la porta inviolata contro una squadra che segna molto».

Il rammarico forse arriva dal fatto che la Deliese non è riuscita a sfruttare l'uomo in più: «Non abbiamo approfittato della superiorità numerica forse perché siamo stati troppo frenetici e abbiamo giocato velocemente, in ogni caso penso sia stata una delle più brutte partite a livello psico-fisico da quando sono qui. Si sono affrontate due squadre che volevano vincere ma, paradossalmente, alla fine ne è uscito uno 0-0 con la Pro Pellaro che è stata brava anche nella fase difensiva». Per la Deliese all'orizzonte c'è l'impegno casalingo contro il fanalino di coda Melicucco, per continuare la scia positiva.