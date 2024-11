La polemica era stata innescata da un post sui social nel quale un tifoso rossoblù, disabile, lamentava l’impossibilità di poter assistere al match Benevento-Cosenza del 22 settembre prossimo, poiché il settore ospiti del Santa Colomba non è attrezzato per accogliere persone portatrici di handicap: «Ho chiesto di entrare allora nel settore Tribuna Distinti – si legge nel messaggio veicolato attraverso facebook – Mi è stato detto telefonicamente che, non essendo residente, neanche lì potevo entrare».

Malinteso già risolto

Il tam tam della rete in breve tempo ha raggiunto migliaia di supporter silani, suscitando la generale indignazione. Nel frattempo però, il Benevento Calcio, si è attivato per risolvere la questione, scaturita da un malinteso o da un difetto di comunicazione. «Non abbiamo alcun problema nell’accogliere persone con disabilità, anche se si tratta di sostenitori della squadra avversaria – chiarisce la società sannita attraverso l’addetto stampa - Abbiamo già preso contatti con il tifoso del Cosenza, chiarendo il disguido, e garantendo il suo ingresso allo stadio alle medesime condizioni applicate per tutti i portatori di handicap che settimanalmente assistono alle nostre gare, a prescindere dalla fede calcistica».