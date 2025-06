A darne notizia è stato lo stesso club attraverso una nota affidata ai social. Continuità e ambizione sono le parole chiave in casa giallorossa. Per il terzo anno consecutivo, e per la stagione calcistica 2025/26, Domenico Rugiano sarà il direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica del Trebisacce. La decisione, fortemente voluta dal presidente Rocco Carlomagno, unitamente al direttivo oltre che dall'intera società, conferma il ruolo cruciale di Rugiano nel progetto sportivo del club.

La riconferma del ds non è una sorpresa, ma una scelta quasi doverosa per il Trebisacce. Considerato come un vero top player fuori dal campo, Rugiano è stato determinante, per quanto di competenza, nel raggiungere un risultato storico: il ritorno in Eccellenza. Il suo lavoro instancabile, la passione e la dedizione 24 ore su 24 hanno fatto di lui un punto di riferimento insostituibile.

"Un vero punto di riferimento del Delfino Giallorosso," si legge nella nota ufficiale del club, che sottolinea come il suo impegno sia stato determinante nel raggiungere un risultato prestigioso e storico che è il ritorno in Eccellenza. La “costruzione” di una rosa ben amalgamata, gestita come meglio non poteva da mister Malucchi, ha esaltato il lavoro di tessere rapporti e riportare entusiasmo nella cittadina marinara.

Il presidente Rocco Carlomagno ha fortemente voluto Rugiano, riconoscendo in lui la persona giusta per i colori giallorossi, come dimostrato nei suoi due anni a Trebisacce.

Rugiano è già operativo, pronto a pianificare e costruire la squadra che avrà il compito di affrontare un campionato di Eccellenza che si preannuncia sicuramente difficile ma nello stesso tempo stimolante e divertente. L'obiettivo è chiaro: il Trebisacce, come sempre, vuole dire la sua e sarà pronto a difendere il proprio tesoro.