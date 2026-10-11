Cinque atleti delle società reggine e una cestista di Catanzaro hanno partecipato all’undicesima edizione della manifestazione Under 14, accompagnati dall’istruttore Francesco Gualtieri. Circa 4.500 partecipanti e appuntamento nel Lazio nel 2027

Sei giovani cestisti calabresi, cinque provenienti da società sportive reggine e una da Catanzaro, hanno rappresentato la regione all’undicesima edizione della manifestazione nazionale. Guidati dall’istruttore Francesco Gualtieri, hanno vissuto un’importante esperienza di sport, confronto e crescita.

Si è conclusa in Puglia l’undicesima edizione estiva del trofeo Coni, la più importante manifestazione multidisciplinare dedicata agli atleti Under 14, che ha visto trionfare la Lombardia per il secondo anno consecutivo.

Un’edizione da record, capace di coinvolgere circa 4.500 tra atleti e tecnici provenienti da tutta Italia, con la partecipazione delle delegazioni delle comunità italiane all’estero di Australia, Brasile, Venezuela, Stati Uniti e Svizzera. Grande attenzione anche all’inclusione, grazie alla presenza, per la prima volta, di atleti paralimpici appartenenti a Fisdr e Fispes.

Tra le realtà presenti alla manifestazione nazionale anche la Calabria, rappresentata nel settore della pallacanestro da un gruppo di sei giovani cestisti della classe 2014, protagonisti di un’esperienza significativa dentro e fuori dal campo.

A guidare la rappresentativa calabrese è stato Francesco Gualtieri, già responsabile regionale minibasket, che ha accompagnato i giovani atleti in un appuntamento importante per il loro percorso sportivo e formativo.

A rappresentare la Calabria sono stati: Giorgia Casile (Lumaka basket Reggio Calabria), Siara Mulen Danger (Junior B. School Catanzaro), Flavia Papandrea (Ymca Siderno), Fabrizio Cuzzucoli (Asd Kleos), Leonardo Giordano (Vis Reggio) e Nicolò Zumbo (Basket Pellaro), sei giovani cestisti della classe 2014 che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia, condividendo la passione per la pallacanestro e vivendo da vicino i valori dello sport, dell’amicizia e dello spirito di squadra.

Per i sei cestisti, il trofeo Coni ha rappresentato un’occasione preziosa per confrontarsi con coetanei provenienti da diverse regioni italiane, condividere la passione per la pallacanestro e vivere da vicino il valore di una manifestazione che mette al centro non soltanto la competizione, ma anche l’amicizia, il rispetto e la crescita personale.

La partecipazione calabrese testimonia l’importanza del lavoro svolto quotidianamente sul territorio da istruttori e società sportive nella formazione dei più giovani, offrendo loro opportunità di confronto e occasioni per sviluppare talento, entusiasmo e spirito di squadra.

Archiviata l’esperienza pugliese, lo sguardo è già rivolto al futuro. La prossima edizione estiva del trofeo Coni si svolgerà nel 2027 nel Lazio, dove nuove sfide attenderanno i giovani protagonisti dello sport italiano.

Per la Calabria sarà un’altra opportunità per continuare a investire nel movimento giovanile e valorizzare le nuove generazioni della pallacanestro regionale.

Il trofeo Coni si conferma così molto più di una competizione: un’importante vetrina nazionale per i giovani sportivi e un laboratorio di crescita, inclusione e condivisione, nel quale ogni esperienza contribuisce a costruire il futuro dello sport.