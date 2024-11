Prima coppa della stagione neroarancio nella 44esima edizione dello storico trofeo Sant'Ambrogio: la viola batte la Napoli dell'ex coach Ponticiello e del futuribile Nikolic in finale e imbocca la dirittura d'arrivo del precampionato. Mercoledì nuova amichevole con Capo d'Orlando

Finisce col primo trionfo stagionale della Viola. Lo storico trofeo Sant’Ambrogio, giunto alla 44esima edizione, torna nella bacheca neroarancio dopo anni d’assenza: i ragazzi di coach Paternoster lo conquistano battendo in finale, dopo una gara sorprendentemente equilibrata, la Cuore Azzurro Basket Napoli dell’ex coach Ponticiello. Sabato, in semifinale, Fabi e compagni avevano sbaragliato la Mastria Vending Catanzaro per 88 a 54, mentre i partenopei sconfiggevano la Bawer Matera degli ex neroarancio Zampolli e Lestini. Ottime indicazioni per entrambi gli allenatori dall’appuntamento precampionato: per Napoli Nikolic sugli scudi, il classe 1997 è fenomenale, un giocatore completo, dotato di classe e atletismo che consentono alla compagine di Ponticiello di rimanere attaccata alla finale per oltre due quarti. Per la Viola, il ruolo da protagonista è riservato a Lorenzo Caroti, anche lui classe 97 con personalità da vendere: preciso al tiro e nel servire i compagni, grazie alla sua regia la Viola riesce a ribaltare un match che si era messo male per via di diversi errori difensivi. Adesso tocca a Capo D’Orlando testare la maturità della Viola: mercoledì al PalaMazzetto l’ultimo test prima del torneo di Legnano.