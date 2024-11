Il campione di Rende tra gli atleti più rappresentativi della spedizione di Trieste. In palio i titoli nazionali e le selezioni europee giovanili e 7 nazioni

Partita l’avventura degli atleti della Cosenza Nuoto ai campionati di categoria Indoor di Trieste. I tuffatori, guidati da Ljubov Barsukova, puntano alle finali in programma domenica. D’altronde, la kermesse è di quelle che contano, non solo perché in palio ci sono titoli italiani, ma anche perché le prestazioni migliori avranno valore in chiave internazionale. Alla piscina Bruno Bianchi infatti la manifestazione sarà valida come selezione per i campionati europei giovanili e per il 7 nazioni.

Tra gli atleti in gara anche il campione Tocci

L’atleta olimpico e bronzo ai mondiali di Budapest, Giovanni Tocci guiderà la spedizione triestina. Con lui Francesco Porco, Antonio Volpe, Marcello Meringolo, Francesco Caputo, Pio Luca Celebre, Alessandro Pingitore, Laura Bilotta, Maria Rosaria Ricciardiello e Maria Francesca Giglio.

I numeri della manifestazione

Saranno 116 gli atleti (65 femmine e 51 maschi), divisi tra ragazzi, junior e senior, in rappresentanza di 21 società al via dei campionati italiani indoor di categoria di tuffi, in programma presso il Centro Federale “Bruno Bianchi” di Trieste dall’1 al 4 febbraio. Una rassegna che vedrà al via tra gli altri, come detto, il bronzo iridato di un metro a Budapest Giovanni Tocci ed i rientranti Francesca Dallapé (dopo la maternità) ed Andrea Chiarabini (reduce dall’ennesimo infortunio ovvero la frattura scomposta della rotula del ginocchio destro che lo costrinse a saltare l’intera stagione). In tema infortuni, capitolo a parte per Elena Bertocchi. L’atleta milanese, dopo la la vittoria ottenuta allo Swiss Open di Zurigo, rischia di dover star ferma. Un dolore al ginocchio sinistro le sta dando diversi problemi e per questo, come comunicato sulla sua pagina Facebook, si sottoporrà a dei controlli per capirne la causa. Una tegola non da poco per il movimento azzurro che molto contava sull’apporto della giovane tuffatrice, bronzo ai Mondiali di Budapest dell’anno scorso dal metro.