Il campione di Rende sale sul gradino più alto del podio staccando di 100 punti il suo più diretto avversario. Quarto Francesco Porco. Oro anche per Laura Bilotta dai tre metri

Il trampolino da un metro ha un re incontrastato. È il cosentino Giovanni Tocci, che si è laureato campione italiano in una specialità in cui non ha rivali: la gara da un metro. Impressionante la sequenza di tuffi dell’atleta della Cosenza Nuoto, capace di chiudere con lo stratosferico punteggio di 440.60. Tocci ha messo in mostra il meglio del suo repertorio completando il percorso con più di 100 punti di distacco dall’argento conquistato da Auber. C’è soddisfazione anche per il quarto posto di Francesco Porco, atleta più giovane in gara ma già proiettato verso un fururo che anche in questa gara gli riserverà grandi soddisfazioni. La giornata trionfale per la Cosenza Nuoto ha regalato altre medaglie pesanti.

Dopo l’oro dai 3 metri conquistato, Laura Bilotta si è presa anche l’argento nella specialità metri 1 con una gara brillante e la conferma di un ottimo stato di forma (232.20 punti). Il medagliere rossoblu però è reso ancora più scintillante dalla prova di Antonio Volpe, che raccoglie una medaglia d’argento preziosissima nella gara juniores maschi da 3 metri.