A Catanzaro è Katseris mania. Il 22enne esterno greco pian piano si è ritagliato il suo spazio e partita dopo partita sta stupendo. Le sue falcate sotto i distinti e la tribuna dello stadio Ceravolo hanno fatto innamorare il popolo giallorosso e lui sta ricambiando. Nelle ultime tre partite, in cui le Aquile hanno rialzato la testa, dimostrando di essere una squadra competitiva e che a detta di molti gioca il miglior calcio della cadetteria, è stato protagonista assoluto, sempre tra i migliori in campo. Ciò ha fatto alzare le antenne a diverse società, anche a quelle che militano nella massima serie (in pole Monza e Lazio). La paura di molti è che Katseris possa partire già durante la prossima finestra invernale di mercato, ma l’agente dell’atleta Vincenzo Pisacane, contattato dalla nostra redazione, ha scongiurato questa possibilità: «Interessa a diversi club di A e di B, ma al momento il suo unico pensiero è solamente il Catanzaro. Con certezza non partirà a gennaio, è un suo volere. Ha grande rispetto per la società, per il mister e per i compagni e vuole chiudere questa stagione in maglia giallorossa».

Il valore del laterale del Catanzaro si aggirerebbe intorno a 1,7 milioni di euro, ma il procuratore non si sbilancia: «Le cifre le stabiliscono le società».

Nella sua scuderia Pisacane ha anche Scognamillo e Sounas, leader del Catanzaro in campo e fuori. Per quanto riguarda il difensore sostiene che «ha fatto un grande campionato lo scorso anno e si sta confermando anche in B. Onestamente non è stata una sorpresa, ha avuto una crescita esponenziale». Invece per quanto riguarda Sounas ci tiene a precisare: «In passato c’è stato chi sosteneva che non fosse un giocatore di livello per il campionato cadetto, ma ora si dovranno ricredere. Le prestazioni che ha fatto durante questa prima parte di stagione sono la dimostrazione del suo valore».