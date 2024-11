Il derby fra Cosenza e Crotone è stato l’argomento cardine della nuova puntata di “Tuttigol”. Patrizia De Napoli, Piero Bria, insieme agli ospiti in studio Antonio Clausi, Stefano De Angelis e Gianluca Gagliardi, hanno analizzato la sesta giornata del campionato di Serie B dando spazio ai risultati, alle statistiche e alle curiosità di Cosenza, Crotone e Reggina. Si è discusso anche del campionato di Serie C, analizzando la sconfitta della Vibonese contro la Turris e parlando dell’appuntamento di questa sera del Catanzaro, che al Ceravolo ospita il Catania.

La vittoria dei lupi contro il Crotone ha catalizzato anche l’attenzione degli ospiti collegati attraverso Skype: gli ex giocatori di Cosenza e Crotone Alessandro Ambrosi e Aniello Parisi. «Il Cosenza è una squadra giovane guidata da un allenatore che mi piace», sono state le parole di Nello Parisi, neo allenatore dello Swift Hesperange, formazione lussemburghese. «Il derby l’ha vinto la squadra che al momento è più in forma – ha affermato Parisi – Zaffaroni propone calcio e il Cosenza è bravo non solo a difendersi ma anche a ripartire». Secondo Parisi i lupi hanno «gioco, carattere e competenza».

Durante la diretta la partita casalinga della Reggina è stata analizzata e commentata anche con il contributo del giornalista di LaC News24 Matteo Occhiuto, con il quale si è commentato anche un curioso dato che vede al momento Cosenza e Reggina sul tetto delle classifiche italiane per quanto riguarda la presenza di tifosi sugli spalti nei primi sei turni del campionato cadetto.

Tuttigol ha visto anche il collegamento con l’ex arbitro Mario Russo, che ha analizzato le azioni dubbie, in modo particolare quella che si è cpnclusa con l'assegnazione del calcio di rigore che ha sbloccato il punteggio a favore della Turris nel match contro la Vibonese. Spazio anche ai migliori calciatori delle calabresi di Serie B della sesta giornata, con la Top 11 di LaC.

Tra le curiosità proposte da "Tuttigol", anche l'iniziativa di Enzo Albanese, tifoso del Crotone che ha racchiuso attraverso una serie di immagini e disegni la storia dei pitagorici. "Una favola chiamata Crotone", è infatti il titolo del fumetto che racconta ai ragazzi le gesta dei rossoblù dal 1910 alla morte di Ezio Scida cui è dedicato lo stadio. Il fumetto è stato realizzato in collaborazione con l’Fc Crotone e verrà anche distribuito gratuitamente nelle scuole.

Il mondo del calcio professionistico, che vede la Calabria rappresentata da tre società in Serie B e due in Serie C, va in onda con Tuttigol, ogni lunedì a partire dalle ore 15.00.