Insieme a Piero Bria e Patrizia De Napoli commenteremo le ennesime sconfitte di Cosenza, Crotone e Reggina e i risultati delle calabresi di Serie C. In collegamento il direttore sportivo Mauro Meluso

Come ogni lunedì, si rinnova anche oggi alle 15 su LaC Tv l'appuntamento settimanale con il format Tuttigol. Approfondimenti, dibattiti e servizi sul mondo del calcio professionistico con un occhio di riguardo alle squadre calabresi. Cosenza, Reggina, Crotone, Catanzaro e Vibonese, saranno al centro del dibattito portato avanti con Patrizia De Napoli e Piero Bria.

Tanti gli ospiti nella puntata odierna. In studio, oltre all'allenatore Gianluca Gagliardi anche il giornalista di Cosenza Channel Antonio Clausi con il quale parleremo, tra l'altro, dei possibili movimenti sulle panchine di Cosenza, Crotone e Reggina. Insieme al giornalista Roberto Saverino discuteremo invece di Serie C. In collegamento tramite Skype il giornalista de IlReggino Matteo Occhiuto, l'allenatore Stefano De Angelis, il direttore sportivo del Lavello Domenico Roma e il direttore sportivo Mauro Meluso ex Spezia in A e Cosenza.

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD. È possibile guardare LaC Tv in tutta Italia e in Europa sul canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. Puoi vedere la trasmissione anche in streaming sulle nostre testate web e su www.lactv.it.

È attivo, inoltre, il servizio on demand per rivedere la trasmissione dove e quando vuoi. Basterà cliccare sul tasto rosso del tuo telecomando per accedere a tutti i contenuti on demand di LaC Play. Rivedi i programmi in onda con la funzione Restart e partecipa ai nostri sondaggi interattivi.