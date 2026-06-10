La Lega Pro ha definito le date della nuova stagione. Prima gara ufficiale il 16 agosto in Coppa Italia, campionato al via una settimana dopo

Definite le date della stagione 2026-2027 di Serie C. La Lega Pro ha ufficializzato il calendario delle competizioni, con il campionato che prenderà il via domenica 23 agosto e si concluderà il 25 aprile 2027.

Per la Calabria saranno ai nastri di partenza Cosenza e Crotone, entrambe reduci da una stagione chiusa con la partecipazione ai playoff. Le due società sono ora attese dal completamento delle procedure di iscrizione al prossimo torneo, da perfezionare entro il 16 giugno.

L'esordio ufficiale della nuova annata sportiva è fissato per domenica 16 agosto con il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C. Per il campionato è prevista una sola sosta, il 27 dicembre per le festività natalizie, mentre saranno tre i turni infrasettimanali che verranno successivamente individuati dalla Lega.

Rese note anche le date dei campionati Primavera 3 e Primavera 4, che scatteranno il 19 settembre per concludersi il 10 aprile 2027.