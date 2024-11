Il centrocampista di Girifalco vestirà la maglia biancoverde per un altro anno. Si tratta del quinto rinnovo in casa lametina

LAMEZIA TERME - Arriva il quinto rinnovo in casa della Vigor Lamezia. Il direttore sportivo biancoverde Fabrizio Maglia ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto con il centrocampista Domenico Giampà. Il centrocampista di Girifalco vestirà la maglia biancoverde per un'altra stagione dopo aver collezionato 15 presenze e 2 reti nella seconda parte dell'ultimo campionato.