VIDEO | I lupi del futsal volano a Padova contro Vinumitaly Petrarca per la 30esima e ultima giornata del campionato di Serie A, mentre i reggini affrontano in casa il Pescara nell’andata dei quarti di finale dei play-off in Serie A2 Elite

È arrivato il momento della verità per la Pirossigeno Cosenza, che nella 30esima e ultima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 (in programma domenica 18 maggio, ore 20:45) si gioca il tutto per tutto contro il Vinumitaly Petrarca. I padovani, quartultimi in classifica, precedono i rossoblù di appena due punti. Una vittoria permetterebbe ai calabresi di scavalcarli, alimentando la speranza di una salvezza diretta.

Ma non basta vincere: i ragazzi di mister Daniel Ibanes dovranno anche tifare per una sconfitta dell’Italservice Pesaro sul campo della Sandro Abate di Avellino, già sicura di un posto nei play-off. In caso di arrivo a pari punti con i marchigiani, sarebbe infatti la Pirossigeno a sorridere, grazie alla migliore differenza reti negli scontri diretti.

L'entusiasmo in casa rossoblù è alto, rinvigorito dal successo rocambolesco contro l’L84: una gara al cardiopalma terminata 6-5, decisa allo scadere da Felipinho, dopo che i torinesi avevano trovato il pari con Braga a soli quattro secondi dalla fine.

Mentre Cosenza lotta per restare in A, c’è chi sogna di raggiungerla: è il caso della Polisportiva Futura di Reggio Calabria, che si è guadagnata i play-off di Serie A2 Élite con una prova di forza nell’ultima giornata. La formazione allenata dal duo Honorio-Martino ha travolto 8-1 la Ternana, conquistando il quinto posto e l’ultimo pass utile per la post-season.

Ora l’appuntamento è fissato per sabato 17 maggio, quando i reggini affronteranno il Pescara nell’andata dei quarti di finale dei play-off. Con una città intera alle spalle e una squadra che ha già dimostrato di poter stupire, la Futura punta a scrivere un nuovo, entusiasmante capitolo della sua storia.