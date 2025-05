«La Futura Reggio Calabria si conferma come una delle realtà sportive più belle ed esaltanti del territorio metropolitano. A tutto lo staff ed ai giocatori della compagine del presidente Nino Mallamaci giungano i più sinceri complimenti dell’amministrazione comunale per la fantastica conquista del diritto a disputare i Playoff del campionato di A2 élite». È quanto affermano, in una nota stampa, il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella, che spingono i ragazzi della Futura «verso un sogno chiamato serie A».

«L’importante obiettivo raggiunto – sottolineano – rappresenta il frutto di un’organizzazione impeccabile e di una stagione vissuta con sacrificio, impegno e dedizione. Il lavoro, alla fine, premia sempre ed il risultato acquisito deve sicuramente rappresentare un punto di partenza per nuovi ed entusiasmanti successi».

«Anche grazie ai ragazzi della Futura – proseguono Falcomatà e Latella – il calcio a 5 torna ed essere un punto di riferimento per tanti giovani, appassionati e sportivi della nostra città. Questo, probabilmente, è il merito maggiore che va riconosciuto al team gialloblu, guidato in campo dal duo Tonino Martino-Honorio Humberto».

«Dietro questo importante risultato – concludono il sindaco ed il delegato allo Sport – c’è una società che ha fatto della programmazione lo stigma essenziale della propria attività. Perché se la prima squadra ha raggiunto l’ambito posizionamento nella griglia alta della classifica, l’Under 19 della Futura, campione uscente di Calabria, andrà a giocarsi lo spareggio interregionale contro Meta Catania. Anche a loro arrivi il nostro più caloroso in bocca al lupo».