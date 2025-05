I reggini vincono 8-1 e approfittano del ko dell’Itria per chiudere al quinto posto, ultimo utile per la post-season. Sabato la sfida al Pescara al Palattinà

Impresa compiuta: la Polisportiva Futura conquista una storica qualificazione ai playoff per la Serie A di calcio a 5. Il traguardo arriva al termine di una regular season vissuta con intensità, cuore e spirito di sacrificio.

Nell’ultima giornata del campionato di Serie A2 Élite, la formazione reggina travolge con un sonoro 8-1 la Ternana e, complice la contemporanea sconfitta dell’Itria sul campo del Capurso, strappa il quinto posto in classifica, l’ultimo utile per l’accesso alla post-season.

Al Palattinà è festa grande: la squadra del presidente Nino Mallamaci, guidata in panchina dal duo Tonino Martino-Humberto Honorio, ha scritto una delle pagine più belle della propria storia. Un successo costruito giorno dopo giorno, che rappresenta il coronamento di un percorso fatto di crescita collettiva e di grandi individualità.

Il match contro la Ternana non ha avuto storia. Dopo una fase iniziale di studio, è Eriel Pizetta a sbloccare il risultato con una zampata da opportunista. Pochi minuti più tardi è il giovane Alessandro Squillaci a raddoppiare con un gesto tecnico da applausi: un colpo di tacco sotto porta che infiamma il pubblico di casa. Ancora Pizetta sigla il tris, mentre il dominio gialloblù si fa sempre più netto. Il primo tempo si chiude con la Ternana in affanno e la Futura padrona del campo.

Nel finale della prima frazione arriva anche la doppietta di Francesco Labate, che sfrutta l’errore degli umbri in power play per segnare da porta a porta e poi si ripete con freddezza sotto misura. La ripresa si apre con il gol da cineteca di Antonio Pannuti, simbolo della crescita della squadra. Subito dopo, Vitinho mette il sigillo su un'azione corale con Labate, mentre nel finale c’è gloria anche per Daniele Dato, giovane portiere reggino, e per Labate, che firma la tripletta personale. Solo nel finale arriva il gol della bandiera ospite con Balducci.

Ora, il prossimo appuntamento è fissato per sabato 17 maggio, ancora una volta tra le mura amiche, contro il Pescara. Con una città intera alle spalle e una squadra che ha dimostrato di avere tutto per sorprendere, la Futura si prepara a scrivere un nuovo, incredibile capitolo.