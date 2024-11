Altro colpo in entrata per il Catanzaro. Dopo gli affari fatti relativi a Volpe, Compagnon, Bonini e Pigliacelli il neo direttore sportivo, Ciro Polito, piazza il quinto colpo in questa sessione di calciomercato. Si tratta di Umberto Morleo, terzino sinistro classe 2005 in questa stagione appena terminata al Trapani in Serie D.

Il 19enne ha raccolto 28 presenze totali nella squadra che ha stravinto il Girone I di Serie D e la Coppa Italia di categoria. Ex Juventus, ha svolto con i bianconeri la trafila del settore giovanile. Nel Chisola la prima stagione tra i grandi, due campionati fa. Polito a lavoro, il Catanzaro 2024/2025 prende forma.