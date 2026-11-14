Un simbolo di vita che affonda le radici nella terra che amava, per mantenere vivo il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità. La città di Vibo Valentia si è stretta sabato mattina attorno alla memoria di Lorenzo Lo Bianco, lo stimato ristoratore cinquantunenne scomparso improvvisamente lo scorso maggio, con una cerimonia carica di commozione all’antistadio del “Luigi Razza”.

Alle 10:30, alla presenza dei familiari, di numerosi tifosi e amici, è stato messo a dimora un albero dedicato proprio a Lo Bianco, tifoso appassionato e infaticabile sostenitore della squadra della sua città. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Moderata Durant in stretta sinergia con la U.S. Vibonese Calcio e con il supporto dell’amministrazione comunale.

L’impegno ambientale e il legame con la città

All’evento hanno preso parte anche l’assessore all’Ambiente Marco Miceli e l’assessore allo Sport Stefano Soriano, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni: «Questa iniziativa rientra nell’ambito del progetto "Adotta un Albero" e cade proprio nel mese degli alberi - ha spiegato l’assessore Miceli. sottolineando un aspetto meno noto ma significativo della vita del ristoratore - Il primo albero messo a dimora nel comune di Vibo Valentia è proprio questo dedicato a Lorenzo, poiché il suo ricordo è vivissimo in tutta la comunità. Oltre alla comune passione per l’Inter, con suo fratello era sempre in prima linea per la sostenibilità ambientale, dando ogni anno un contributo per la riduzione dei consumi elettrici a favore dell’ecosistema».

Sulla stessa linea l’assessore allo Sport Stefano Soriano: «Lorenzo, oltre che un amico di tutti, era un grande tifoso della Vibonese. Sono contento che oggi ci siamo riuniti con l’Associazione Moderata Durant e con la sua famiglia per questo gesto simbolico che pianta un seme di ricordo: non sarà mai dimenticato per la sua simpatia e generosità».

La commozione della Vibonese e del presidente Putrino

Particolarmente toccante l’intervento del presidente della Vibonese, Rino Putrino, legato a Lo Bianco da una profonda amicizia: «Ringrazio l’Associazione Moderata Durant per questa idea che la società ha sposato fin da subito. Per me oggi non è un giorno di gioia, perché Lorenzo ci manca e manca alla Vibonese. Tra mille e più tifosi manca proprio lui: quando guardi in curva o vai in trasferta, a distanza di chilometri, trovi magari due tifosi e uno di questi era sempre Lorenzo Lo Bianco. Questa piantumazione serve a non dimenticarlo mai».