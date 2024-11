FOTO | Una stagione sportiva piena di soddisfazioni per i due club che il nostro network ha seguito passo passo. E si guarda già al futuro

Un pranzo di squadra per brindare alla promozione del Catanzaro ed alla salvezza del Cosenza che quest’anno equivale ad una promozione. Dopo una stagione sportiva piena di suspence era giusto concludere con il sorriso un’annata storica per i due club calabresi che hanno raggiunto il loro obiettivo. Il momento conviviale nella prestigiosa location del “Riva” di Falerna Marina. Un posto suggestivo e molto elegante.

All’appuntamento era presente il presidente di Diemmecom ed editore del Network LaC Domenico Maduli, il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio, il presidente del Catanzaro Floriano Noto, il direttore di rete LaC Franco Cilurzo, il giornalista sportivo Maurizio Insardà ideatore e conduttore del programma televisivo 11 in campo, Mario Palmieri addetto agli arbitri del Cosenza, e già arbitro di serie A. Assente giustificato il Presidente della Reggina Marcello Cardona fuori sede per impegni istituzionali.



Il pranzo si è svolto in un clima allegro e informale, su cui si sono condivisi idee e progetti, e con l’augurio che il prossimo anno la Calabria intera possa vincere.