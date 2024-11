A Corigliano un buon esempio di integrazione. Osservato un minuto di silenzio per le vittime del terremoto

«Un momento di vera integrazione e di puro divertimento ha visto protagonisti i ragazzi migranti e una rappresentativa della scuola calcio di Corigliano “Forza ragazzi”. Lo sport ha unito tutti i giovani: in campo non c'erano differenze. Questa occasione sia un momento di riflessione e un esempio per l'intera comunità».

È questo, l'auspicio condiviso dal sindaco Giuseppe Geraci e dall'assessore alle politiche per i migranti Marisa Chiurco che ringraziano l'associazione "Forza ragazzi" presieduta da Rino Gattuso e coordinata da Valentino Guerriero, l'associazione "Solidarietà sempre" e la Decathlon che ha offerto le divise e le scarpe utilizzate dai ragazzi per giocare la partita “Un calcio all'indifferenza”, nello stadio di Schiavonea, "Santa Maria ad Nives".

«L'obiettivo – afferma il sindaco – è promuovere l'accoglienza e l'integrazione anche attraverso lo sport oltre che favorire l'istruzione dei ragazzi migranti».

«Il ricavato – fa sapere l'assessore Chiurco – sarà utilizzato per assicurare la formazione scolastica dei giovani che a settembre dovranno studiare. Mi auguro – conclude – che i cittadini prendano da esempio questa bella occasione per accogliere ed accettare chi è stato meno fortunato».

Anche se a vincere per 2 a 0 è stata la squadra dei migranti, a fine partita Geraci, che ha assistito all'intera competizione, ha premiato entrambe le squadre consegnando loro una coppa e complimentandosi con tutti i ragazzi per il bell'esempio di integrazione che hanno saputo dare. Su invito del Primo Cittadino tutti i presenti hanno osservato un minuti di silenzio per il tragico terremoto che ha colpito il centro Italia.

A fine giornata, seguendo il ritmo dei tamburi suonati dai giovani, tutti ballato insieme trasformando l'evento in una vera e propria festa.

L'evento di beneficienza è stato organizzato dall'Amministrazione Comunale insieme al gruppo “Solidarietà sempre” in collaborazione con la scuola di calcio “Forza ragazzi”, la Decathlon.

Oltre all'assessore e al sindaco erano presenti gli assessori Benito Apicella, Raffaele Granata, Alessandra Capalbo, il presidente del consiglio Pasquale Magno, la consigliera comunale Elvira Campana e l'assessore di Rossano Angela Stella.