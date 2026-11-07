Gara bloccata per oltre un'ora, poi le occasioni di Fiori e Koffi. All'83' il colpo di testa del difensore bianconero condanna la squadra di Mignani

Il Catanzaro torna a mani vuote dalla trasferta del Dino Manuzzi, sconfitto per 1-0 dal Cesena al termine di una partita equilibrata, poco spettacolare e decisa da un episodio nel finale. A condannare i giallorossi di Michele Mignani è il colpo di testa di Gelli all'83', sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Frabotta. Una battuta d'arresto pesante per una squadra che continua a faticare soprattutto nella costruzione di occasioni da gol e che resta inchiodata all'ultimo posto in classifica.

La prima frazione scivola via senza particolari sussulti, con entrambe le formazioni più attente a non concedere spazi che a cercare con convinzione il vantaggio. Nella ripresa il Catanzaro prova ad alzare il baricentro, ma la partita si accende soltanto intorno al 70', quando prima Fiori spreca una clamorosa occasione per il Cesena e subito dopo Frabotta salva sulla linea una conclusione a botta sicura di Koffi. A fare la differenza è però la maggiore concretezza dei padroni di casa, che trovano il gol decisivo nel finale. In pieno recupero Pigliacelli evita anche il raddoppio con una grande parata su Caprini.

La cronaca della partita

Primo tempo

1’ – Calcio d’inizio all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. È il Cesena a battere il primo pallone della sfida contro il Catanzaro.

7’ – Prima iniziativa offensiva del Catanzaro. Dopo una buona circolazione di palla, Alesi prova la conclusione dal limite dell’area, ma il tiro è debole e viene bloccato senza difficoltà da Siano.

8’ – Immediata risposta del Cesena con Pagano, che tenta la conclusione verso la porta giallorossa. Il tiro viene deviato e termina sul fondo.

13’ – Cesena pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Shpendi stacca di testa e indirizza il pallone verso la porta, ma Pigliacelli è attento e blocca la conclusione senza particolari difficoltà.

24’ – Bella iniziativa personale di Dorval sulla corsia sinistra. L'esterno giallorosso controlla elegantemente il pallone di petto e scatta in profondità, entrando in area di rigore. Al momento decisivo, però, non alza la testa per cercare un compagno e preferisce la conclusione personale, che termina largamente sul fondo.

28’ – Risponde il Cesena con Frabotta, che lascia partire una conclusione potente ma centrale. Pigliacelli si fa trovare pronto e neutralizza il tentativo.

30’ – Il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Gara fin qui equilibrata e piuttosto bloccata, con entrambe le squadre maggiormente preoccupate di non concedere spazi agli avversari che di affondare il colpo in fase offensiva. Poche le occasioni realmente pericolose, con le difese che continuano ad avere la meglio sugli attacchi.

45’ – Si chiude senza recupero un primo tempo avaro di emozioni, sulla falsariga di quanto visto per tutti i 45 minuti. Cesena e Catanzaro badano soprattutto a non scoprirsi, con ritmi contenuti, pochi spazi e rare iniziative offensive. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0, risultato che rispecchia fedelmente l'andamento della gara.

Secondo tempo

55’ – Poche emozioni nei primi dieci minuti della ripresa. Il Catanzaro prova ad alzare leggermente il ritmo e a prendere in mano l'iniziativa, mostrando qualcosa in più rispetto ai padroni di casa, ma senza riuscire a rendersi realmente pericoloso negli ultimi metri. La gara resta bloccata sullo 0-0.

61’ – Curiosità al Dino Manuzzi: con l'ingresso in campo dell'attaccante Franck Tchaouna, il Catanzaro schiera contemporaneamente i due fratelli. In campo c'è già Franky Tchaouna, centrocampista partito titolare. Una particolarità della sfida contro il Cesena.

69’ – Clamorosa occasione sprecata dal Cesena! Grave errore difensivo di Dorval, che spalanca la strada alla ripartenza dei padroni di casa. Il pallone arriva a Shpendi, bravo a servire Fiori, che si ritrova a tu per tu con Pigliacelli ma spreca tutto, calciando incredibilmente alto sopra la traversa. È la più grande occasione della partita fino a questo momento.

70’ – Catanzaro a un passo dal vantaggio! Franck Tchaouna viene pescato in profondità, raggiunge la linea di fondo e, con una bella giocata, salta un avversario prima di servire Koffi nel cuore dell’area di rigore. L’attaccante giallorosso calcia a botta sicura, superando Siano, ma sulla linea di porta arriva il provvidenziale salvataggio di Frabotta, che nega al Catanzaro il gol dell’1-0.

80’ – Ci prova Franck Tchaouna dalla distanza! L'attaccante giallorosso lascia partire una conclusione potente da fuori area, costringendo Siano a intervenire e deviare il pallone in calcio d'angolo.

83’ – Cesena in vantaggio! I padroni di casa sbloccano la partita con Gelli. Calcio piazzato dalla sinistra, Frabotta disegna un cross preciso al centro dell'area dove il difensore bianconero svetta di testa e indirizza il pallone nell'angolino, senza lasciare scampo a Pigliacelli. Il Cesena passa avanti nel finale.

90’+3’ – Miracolo di Pigliacelli! Il Catanzaro si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma presta il fianco al contropiede del Cesena. I padroni di casa ripartono velocemente e Caprini si ritrova davanti al portiere giallorosso, che compie un intervento straordinario e tiene in vita le speranze del Catanzaro, evitando il raddoppio bianconero.

Finale – Triplice fischio al Dino Manuzzi. Il Cesena supera il Catanzaro per 1-0 grazie al colpo di testa di Gelli all'83'. I giallorossi non riescono a trovare la reazione necessaria per rimettere in piedi la partita e incassano un'altra sconfitta, al termine di una gara nella quale sono mancati soprattutto incisività offensiva e concretezza negli episodi decisivi.

Tabellino finale

Cesena-Catanzaro 1-0 (0-0)

Cesena (4-3-3): Siano; Ciofi, Gelli, Mangraviti, Frabotta; Bisoli (81’ Debenedetti), Bohinen, Pagano; D’Andrea (61’ Caprini), Shpendi, Druiventak (46’ Fiori). All.: Alessandro Diamanti.

A disposizione: Fontana, Natta, David, Ilic, Francesconi, Guidi, Magni, Piacentini, Dalla Vecchia.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Imperiale; Candela, Franky Tchaouna, Alesi, Mosti (61’ Giovane), Dorval; Iemmello (61’ Franck Tchaouna), Koffi (79’ Buso). All.: Michele Mignani.

A disposizione: Marietta, Postiglione, Petriccione, Garnica, Pafundi, Ruggero, Verrengia, D’Alessandro, Arditi.

Marcatore: 83’ Gelli (Cesena).

Ammoniti: 74’ Pagano (Cesena).

Espulsi: nessuno segnalato.

Arbitro: Marco Di Loreto di Trento.

Assistenti: Marco Ceolin di Treviso e Giulia Tempestilli di Roma.

Quarto ufficiale: Simone Galipò di Firenze.

VAR: Lorenzo Maggioni di Lecco.

AVAR: Federico La Penna di Roma.