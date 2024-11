A Palmi sia in inverno che in estate l’intenzione è di incentivare progetti e proposte a favore di residenti e turisti. Domenica è andato in scena un evento eccezionale per gli amanti delle biciclette: la terza tappa Onda Calabra "La via del Sale". Un appuntamento di cicloturismo organizzato dal Comune di Palmi, assessorato allo Sport, in collaborazione con Bike love Palmi.

Seguendo un itinerario panoramico, un fiume colorato di circa 200 ciclisti si è snodato toccando le mete principali della città. Immersi tra le bellezze della natura, si è goduto di panorami mozzafiato, percorrendo anche sentieri tra gli ulivi e arrivando fino al monte di Sant'Elia. In Piazza Primo Maggio, è stato allestito un villaggio con stand, percorso di agility e quant'altro. Tanti i bambini che, approfittando della bella giornata di sole, hanno invaso di entusiasmo gli allestimenti.

«Il nostro fine è promuovere il territorio attraverso iniziative sportive, ludiche e culturali - sottolinea Giuseppe Magazzú, assessore con deleghe al turismo, sport e spettacolo del Comune di Palmi –.La dimostrazione sono gli eventi realizzati in passato, come la partenza del Giro d’Italia, che hanno permesso sviluppo economico e hanno fatto conoscere il territorio di Palmi, località fondamentale della Costa Viola».

Sono stati diversi gli eventi che hanno animato la domenica palmese, attirando tanta gente in città.

«Musica, trekking, cicloturismo, pesca, tiro con l'arco. Cinque manifestazioni, oltre alla partita della Palmese, che portano in città centinaia e centinaia di persone - afferma orgoglioso il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio -. Non è un caso. Palmi, che sette anni fa abbiamo trovato come un dormitorio, è accogliente, aperta, viva».

Le attività sono molteplici, tra queste c’è da ricordare quella di domenica prossima, con il via del "Treno Trekking" inserito nel programma primaverile “Viaggia in treno e scopri la Calabria”. L’iniziativa è organizzata in collaborazione tra l’Associazione Ferrovie in Calabria, la fondazione Ferrovie dello Stato e l'Assessorato al Turismo della città di Palmi. Dalla mattina, con appuntamento alla stazione di Palmi, i partecipanti, provenienti in treno dall’area tirrenica, saranno accompagnati dai membri dell’associazione “Fogghi di Luna” alla scoperta di un percorso ricco di dimore storiche, aree archeologiche, mare e natura. L’esperienza coniugherà la mobilità dolce del trasporto turistico in treno e l’escursione naturalistica.