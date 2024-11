«Grande Stagione!! Calciatori immensi! Tifosi impareggiabili! Società straordinaria!! Staff tecnico di categorie superiori! Staff medico competente! Direttori all’altezza! Grazie a tutti per questa annata!». Questa la didascalia a una grafica in cui vengono elencati tutti i record della stagione straordinaria del Catanzaro postata sui social dall’allenatore Vincenzo Vivarini.

Un “grazie” ambiguo che non lascia presagire niente di buono per squadra, società e tifosi. Infatti sono passati 50 giorni dalla vittoria contro la Gelbison a Salerno – il 19 marzo scorso - che ha permesso ai giallorossi di staccare il biglietto per la Serie B. All’ora tutto lasciava presagire che da lì a poco sarebbe arrivato il rinnovo del contratto per il tecnico abruzzese in quanto calciatori, società e Vivarini stesso avrebbero voluto continuare quanto di buono fatto, insieme, anche in cadetteria.

Passano le feste, i caroselli e le partite che mancano per completare il campionato ma ancora nulla. Dagli ambienti societari poi trapelò che tra il patron Floriano Noto e l’allenatore vi fu una stretta di mano che stava a significare una sorta di accordo trovato, che però con il passare del tempo sembra sia andoato pian piano a perdersi e i motivi, forse, sono da ricercare nel progetto futuro. Le richieste del mister, a quanto pare, sono un po’ troppo per la società giallorossa che già deve sopperire alla questione Stadio Ceravolo che durante l’estate deve essere messo a norma per affrontare la stagione in B. Poi sicuramente il telefono di Vivarini, visto il suo percorso netto a Catanzaro, sarà squillato in questo periodo e qualche proposta avrà stimolato la curiosità del tecnico. Comunque i contatti sono serrati e nei prossimi giorni si potrebbe arrivare a un dunque.

Tutti vogliono che Vivarini rinnovi, in primis i tifosi che sotto al post hanno commentato in tantissimi chiedendo all’allenatore di restare nel capoluogo di regione e continuare a far volare sempre più in alto le Aquile del Sud.

Sabato prossimo al Mapei Stadium il Catanzaro affronterà la Reggiana nell’ultima gara stagionale, dove i giallorossi potranno mettere la ciliegina sulla torta sull’annata meravigliosa portando a casa la Supercoppa di Serie C.

Sarà anche l’ultima gara con Vincenzo Vivarini in panchina? Ai posteri l’ardua sentenza.