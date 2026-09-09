Sabato 12 settembre il pubblico potrà contribuire alla raccolta benefica portando pupazzi da lanciare in campo prima del match. La destinazione sarà l’ospedale Gino Iannelli di Cetraro

Una raccolta di peluche allo stadio da donare al reparto di Pediatria dell'ospedale Gino Iannelli di Cetraro, nel Tirreno Cosentino. L'iniziativa benefica è stata organizzata da Nuova Guardia, gruppo di tifosi del PraiaTortora, squadra di calcio calabrese militante in Serie D, e sarà realizzata sabato 12 settembre, in occasione della gara casalinga contro il Sambiase allo stadio Mario Tedesco di Praia a Mare.

Attraverso “Un peluche per la Pediatria” - questo il nome dato all'iniziativa - ogni spettatore del match potrà recarsi allo stadio con dei peluche da lanciare in campo all'ingresso delle squadre.

«È un'idea - spiegano i promotori - per portare un sorriso e alleviare le cure dei piccoli pazienti ricoverati a Cetraro. I peluche saranno raccolti e consegnati ai responsabili del reparto di pediatria, guidato dalla dottoressa Antonietta Distilo».