Si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna dei riconoscimenti che la città metropolitana ha voluto conferire alle società sportive “Farmacia Pellicanò Basket in Carrozzina” di Reggio Calabria e "Bovalino calcio a 5". Due squadre che si sono contraddistinte per alti meriti, ognuna nella propria disciplina, ognuna con risultati entusiasmanti, e non solo in ambito strettamente sportivo.



Le società sono state ricevute a Palazzo Alvaro, sede della città metropolitana di Reggio Calabria, dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dal vicesindaco Riccardo Mauro, dal delegato allo sport Demetrio Marino. «Ciò che hanno fatto questi ragazzi va oltre il mero merito sportivo – ha affermato Mauro – quello che stanno facendo per il nostro territorio è importantissimo dal punto di vista sociale e anche culturale».



Si è trattato di un riconoscimento soprattutto sociale che attesta l’impegno di allenatori, famiglie e atleti, i quali, nonostante la disabilità, attraverso lo sport sono riusciti ad abbattere molte barriere. Il "Bovalino calcio a 5" poi, con una giornata di anticipo, è riuscito a conquistare un primato nazionale ossia la serie B: evento storico per la Calabria.



«La politica è come lo sport – ha commentato il Falcomatà, è passione, sacrificio, significa allenarsi quotidianamente per raggiungere i risultati, implica “sudare la maglia”, vuol dire affondare il tackle al momento giusto perché, se ci si passa troppo la palla, poi in porta non si arriva mai. La politica, come il calcio - ha proseguito il sindaco - è uno sport di squadra: si gioca insieme ad altri compagni, e tu di loro devi fidarti sempre. Sono orgoglioso di queste due realtà che tengono alto il nome del nostro territorio con attività sportive e sociali d’alto valore culturale».